Congreso no alcanzaría a tramitar todas las reformas de Petro si no se radican en sesiones extras

El Congreso de la República será llamado a sesiones extraordinarias a partir del próximo cinco de febrero, para comenzar a estudiar las reformas que el Gobierno Nacional quiere impulsar este semestre.

Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, serán alrededor de 35 las iniciativas que se tramitarán, contando las reformas y proyectos que vienen desde la legislatura anterior y a los cuales aún le faltan algunos debates.

Ante este panorama, desde el Congreso se le ha hecho un llamado al Gobierno para que todas las reformas, incluyendo la de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, el proyecto de sometimiento de organizaciones criminales, entre otros, se presenten cuanto antes.

El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que si todas estas iniciativas no se incluyen en el decreto de sesiones extras, no alcanzarán a aprobarlas antes de que termine la legislatura el próximo 20 de junio.

Barreras dijo que para evitar que la gente siga especulando sobre el contenido de las reformas, lo mejor es que el Gobierno acelere su radicación.

“La única manera de despejar la especulación y la incertidumbre es conocer los textos, de manera que esperamos que sean radicados y yo le he pedido respetuosamente al Gobierno que aproveche las extras que hemos solicitado para que radique todas las reformas, que las incluya en el decreto de convocatoria de extras, porque si no lo hacemos el tiempo no nos va a dar”, indicó.

“Si no se conocen (las reformas) por parte de los gremios, ni los expertos, ni del Congreso, ni de los medios de comunicación, pues todo lo demás es especulación”, sostuvo.

Por ahora solo se sabe que el Gobierno presentará en las sesiones extras el texto de la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto de adición presupuestal y posiblemente la norma que permitiría el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que las reformas pensional y laboral llegarán al Congreso el 16 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias.