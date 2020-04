Congreso pide recursos al Gobierno para el inicio de sesiones virtuales

La dirección administrativa de la Cámara de Representantes le envió una solicitud al Ministerio de Hacienda para que se destinen los recursos necesarios, dirigidos a la implementación tecnológica del Congreso Virutal.

En una carta dirigida a Claudia Marcela Numa, directora nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda, la directora administrativa, Carolina Carrillo le manifestó que en virtud a los decretos expedidos por el Gobierno Nacional para que el Congreso de la República sesione de manera virtual, den pautas para acceder a los recursos necesarios para la implementación de las plataformas tecnológicas.

La directora administrativa, aclaró que aunque han solicitado la cotización a diferentes empresas tecnológicas, no se le envió al Ministerio de Hacienda un valor específico porque aún no se conoce qué tipo de software se debe implementar.

"Nosotros no sabemos cuanto puede costar esa solución toda vez que la solución integral de plataforma virtual para las sesiones plenarias y de cada una de las comisiones no es un software común y corriente, es decir, Zoom, Hangouts Meet, Sky no son soluciones que contengan cosas como certificación, biometría o notario virtual que realmente se necesitan para poder dar la seguridad para que estas sesiones tengan validez legal", señaló.

La Dirección Administrativa de la Cámara está a la espera de la respuesta a la carta y las instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda al respecto.

Mientras tanto, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que se reunió este miércoles con amplio quórum a través de la plataforma Zoom, acordó reunirse los lunes y miércoles en las tarde para citar a diferentes funcionarios del Estado con el propósito de realizar los controles políticos a los decretos expedidos por los ministerios del Interior y Justicia.

Mientras se realizan las gestiones administrativas para implementar el Congreso Virtual, la Corte Constitucional estudia el decreto que da vía a que el legislativo realice sus sesiones a través de una plataforma digital.