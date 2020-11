Congreso prorrogó la Ley de Víctimas por 10 años más

La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de ley que prorroga por 10 años más la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La norma, que ya pasa a sanción presidencial, estará vigente hasta el año 2031 y servirá para beneficiar a más de 9 millones de personas que sufrieron el conflicto armado interno en el país por culpa de las guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

Consulte aquí: Senadores donarán parte de su sueldo para atender emergencia por el Huracán Iota

El senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa, indicó que todo el proceso de reparación avanza a paso lento y por eso era necesario sacar adelante esta propuesta.

“A lo largo de 10 años se ha encontrado una esperanza en materia de reparación. A duras penas, hemos logrado reparar menos de un millón de víctimas y el Gobierno del presidente Iván Duque ha impulsado esta norma y así lo reiteró en escenarios internacionales”, manifestó.

Barreras dijo que esta ha sido la ley más ambiciosa de la historia de los conflictos que han ocurrido en el mundo y ha servido como un “mecanismo para darle vida a quienes han sido invisibles dentro del conflicto”.

Según el congresista, es necesario acelerar todo el proceso de reparación, porque de lo contrario el país volverá a quedar en deuda con muchas víctimas.

“Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario. La Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Sin importar su victimario, víctima, es víctima”, indicó Barreras en su exposición.

Le puede interesar: Gobierno construye plan para ayudar a afectados por lluvias en Cartagena

El ponente intentó que dicha prórroga fuera por 15 años, pero el consenso al que llegaron todos los partidos fue hacerlo por solo 10 años, tal y como lo avaló en su momento el alto tribunal.

En el 2031, el Congreso de la República tendrá que volver a estudiar si se prorroga nuevamente o no la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus decretos conexos.