Congreso regresa de vacaciones esta semana: ¿Qué pasará con las reformas de Petro?

Este viernes 16 de febrero el Congreso de la República retomará sesiones ordinarias, estrenando una reforma constitucional que recortó sus vacaciones un mes y que le permitirá a los parlamentarios tener más tiempo para debatir los proyectos.

Entre el 16 de febrero y el 16 de marzo, los legisladores podrán discutir proyectos de ley ordinaria y hacer debates de control político, pero habrá restricciones para el trámite de leyes estatutarias y actos legislativos.

Lo anterior significa que las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro, la de salud, la pensional y la laboral, por ser ordinarias, sí podrán avanzar desde este viernes una vez arranquen labores.

No obstante, estas iniciativas continúan generando polémica y no es muy claro que el Gobierno tenga las mayorías en el Congreso para poder sacarlas adelante. El representante a la Cámara Julio César Triana dijo que la administración del presidente Petro no la tendrá fácil este semestre.

“Las reformas del Gobierno Petro van a afrontar su mayor dificultad en este periodo que viene, porque el presidente se ha mostrado retador no solo con el Legislativo, sino también con el poder judicial, pero adicional a ello tiene unas mayorías fragmentadas, divididas, vemos a los jefes de los partidos de gobierno criticando al Gobierno, pero su militancia apoyándolo”, indicó.

“Creo que esta será una legislatura donde va a primar el control político y tanto Cámara como Senado, frente al posible remezón ministerial, pues va a ejercer control para revisar muchas actuaciones del Gobierno Nacional”, añadió.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico señalan que están en toda la disposición de lograr consensos con los partidos políticos para sacar adelante las reformas sociales. La senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima confía en que estos proyectos sean aprobados en esta legislatura.

“Yo creo que las reformas alcanzan a salir este semestre con todo el trabajo mancomunado que estamos haciendo desde las bancadas, desde los equipos de gobierno y esperamos realmente poder construir los consensos alrededor de las reformas. De nuestra parte estamos en toda la disposición de hacer las mesas técnicas, las claridades que haya que hacer para que podamos sacar adelante los proyectos”, sostuvo.

El Gobierno Nacional seguirá adelante con la estrategia de hablar uno por uno con cada congresista, para intentar convencerlos de que las reformas sociales son necesarias para mejorar la calidad de vida de los colombianos.