La determinación tomada por el Jefe de Estado fue respaldada por diversos sectores en el poder legislativo.

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, respaldó esta medida que ha venido solicitando desde hace varios días, pero solicitó sanciones para quienes incumplan cuarentena.

“Falta que esa cuarentena vaya acompañada de sanciones judiciales, es decir, quien la incumpla debe ser acusado por terrorismo contra la salud pública. El aislamiento es la única arma que tenemos porque no tenemos ventiladores, no tenemos camas, no tenemos hospitales, no tenemos médicos, no tenemos guantes, no tenemos como hacer exámenes”, manifestó.

El senador del Centro Democrático Gabriel Velasco dijo que lo único que puede prevenir el contagio es que la gente se quede en sus casas.

“A nivel mundial se ha venido demostrando que lo único que logra atenuar la curva de contagio es el distanciamiento social, por eso creo que poner al país completo en una cuarentena es algo importante. Esta es la medida acertada para disminuir la curva de contagio”, indicó.

El senador Gustavo Bolívar, de la oposición, dijo que se trata de una medida necesaria que servirá para proteger la salud y la vida de los colombianos, pero al tiempo pidió claridad sobre varios temas.

“Apoyamos al Gobierno en esta decisión pero quedan dudas, como por ejemplo de qué van a vivir todos estos días los habitantes de calle, los vendedores ambulantes y muchas personas que no tienen ahorro para tener un mercado de 20 días, para pagar los servicios públicos. La pregunta es, ¿van a congelar el pago de servicios públicos? ¿Va a haber subsidios para las personas que no tienen dinero?”, manifestó.

En las próximas horas el presidente Iván Duque y el Gobierno en general dará a conocer los detalles de la manera como funcionará esta cuarentena que iniciará el próximo martes.