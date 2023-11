Congreso retomó trámite de la reforma a la salud

El Gobierno nacional afronta su primera prueba de fuego en el Congreso de la República, luego de las elecciones regionales del pasado domingo, que muchos interpretaron como una derrota para el presidente, Gustavo Petro.

Este miércoles, la Plenaria de la Cámara de Representantes retomó el segundo debate de la reforma a la salud, proyecto del que ya se han aprobado 63 artículos y se han eliminado ocho, lo que corresponde a un 49 % del texto.

Hoy se evidenciará si los comicios pudieron haber debilitado la coalición, generando consecuencias directas en la votación de los puntos más álgidos, como las EPS y los Centros de Atención Primaria.

Lea además: "Se debe presentar un plan claro para evitar una crisis": Defensoría sobre Sanitas y Cruz Verde

Pero los resultados electorales no son la única piedra en el zapato para el ejecutivo, pues la reforma a la salud volvió a prender motores, en medio de un ambiente enrarecido por la crisis que ha desatado el anuncio de Cruz Verde de no suministrar medicamentos a los usuarios de Sanitas que no estén en el Plan de Beneficios en Salud, a partir del 15 de noviembre.

Desde la oposición pidieron el aplazamiento del debate y culparon al Gobierno del riesgo inminente en que quedan los usuarios tras el anuncio de la droguería, argumentando que no se han hecho los giros a tiempo. También afirmaron que desde Casa de Nariño se estaría propiciando una crisis para que se apruebe la reforma.

“Las EPS son solo intermediarias y la deuda realmente es del Estado y por esa deuda los pacientes colombianos están en riesgo de no recibir las atenciones que requieren. El Gobierno está asfixiando a las EPS y no nos queda más que pensar que es algo deliberado para ambientar la reforma a la salud”, dijo el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero.

Más noticias: Israel acusa a Colombia y Chile de "apoyar el terrorismo de Hamás"

Desde sectores independientes como el Partido de la U, cuestionaron una vez más que el ejecutivo pretenda sacar adelante una reforma para modificar por completo el sistema y no construir sobre los construido.

“Mientras que el Gobierno tenga como prioridad una reforma que busca cambiar todo el sistema en lugar de ajustar lo que no está funcionando, la vida de los pacientes continuará en riesgo, es muy grave este desabastecimiento de medicamentos”, indicó Víctor Manuel Salcedo, congresista del Partido de la U.

También hubo pronunciamiento desde el Pacto Histórico, afirmando que esta crisis destapa una vez más las debilidades del actual sistema de salud y la necesidad de una reforma estructural.

Puede leer: Partidos buscarán acuerdos para hundir reformas sociales tras derrota del petrismo en elecciones

“Sigue en evidencia el fracaso de las EPS y la necesidad de una reforma a la salud que garantice la correcta administración de los recursos, ya no en manos de terceros. Muy pendientes que pronto se reinicia el debate en el Congreso de la República”, escribió la representante María Fernanda Carrascal.

Por su parte, la coordinadora ponente del proyecto, Martha Alfonso, señaló que las EPS están en crisis y que casi de forma inminente terminarán por quebrarse “con o sin reforma”.