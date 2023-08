Consejo de Estado generará un caos institucional: procuradora Margarita Cabello

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, criticó las recientes decisiones del Consejo de Estado en torno a tumbar algunas destituciones e inhabilidades para ejercer funciones públicas como aquellas dictadas entre el 2012 y 2015 en contra del exsenador Eduardo Carlos Merlano, más conocido por el escandalo de “usted no sabe quién soy yo”, y contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, respectivamente.

Por lo anterior, la Procuradora aseguró que el Consejo de Estado provocará un caos institucional y cuestionó que se tumben destituciones dictadas antes del fallo de la Corte IDH en el caso Petro.

Esas destituciones se cayeron porque el alto tribunal consideró que la Procuraduría no tenía potestad para emitir esas sanciones, por ser una entidad administrativa y no judicial. Margarita Cabello dijo que se debe cumplir con el mandato de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que los mandatos de la Convención no se aplican automáticamente en el país, sino que estos deben armonizarse con la justicia interna.

"La decisión de la Corte IDH se profirió en 2021 y las decisiones judiciales empiezan a producir efectos del momento en que se profieren hacia el futuro. Cuando el Consejo de Estado toma decisiones de aplicar la convencionalidad, está generando un caos inconstitucional", explicó la Procuradora.

De igual manera, la Procuradora Cabello enfatizó en que cualquier ciudadano, funcionario público, incluido el Presidente, tienen que respetar la decisión, porque es la democracia y el Estado de Derecho. De lo contrario se genera y hasta se podría incurrir en el delito de prevaricato.

Cabello concluyó destacando que de seguir con este panorama, se radicarán tutelas en contra de las decisiones del Consejo de Estado.