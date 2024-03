Consejo de Estado quitó personería jurídica al partido político Fuerza Ciudadana

El partido político de izquierda con mayor fuerza representativa en la Región Caribe colombiana, con sede principal en la ciudad de Santa Marta y en el departamento de Magdalena, acaba de perder su personería jurídica otorgada por el Consejo Nacional Electoral.

La decisión fue tomada por el Consejo de Estado, luego de que la abogada Ximena Echavarría Cardona, hubiese demandado el reconocimiento que hizo el CNE al otorgarle personería jurídica al partido político.

Ante dicha decisión del Consejo de Estado, La FM de RCN logró contactar a la abogada Ximena Echavarría Cardona, quien demandó la personería jurídica ante el Consejo de Estado.

Lea también: Grupo armado incursiona en colegio, amenazando a estudiantes y profesores en Plato (Magdalena)

Para la abogada, el motivo por el cual el Consejo de Estado decide anular el acto administrativo en que se le otorga personería jurídica a Fuerza Ciudadana, “es porque hay una falsa motivación y porque no cumple con los requisitos establecidos en la constitución y la ley, para ser llamados partido político”. Sentenció Echavarría Cardona.

“Yo decido demandar porque están yendo en contravía de la ley, y porque le dieron un trato igualitario a Fuerza Ciudadana respecto al partido Colombia Humana, es decir, el consejo nacional electoral hizo el símil de lo que hizo con Colombia Humana, lo cual es un error, porque no pueden igualar estos dos movimientos porque son situaciones jurídicas diferentes”, puntualizó la abogada demandante.

La parte actora adujo que el acto acusado infringió los artículos 13, 40 y 108 de la Constitución Política e incurrió en falsa motivación, estas censuras fueron desarrolladas de la siguiente manera: Violación de normas superiores, falsa motivación y vicios formales.

Pero, ¿Qué pasará ahora con el partido político?, la abogada Ximena Echavarría Cardona, asegura que perderá muchos beneficios.

“El partido político desaparecerá y será excluido del registro único de partidos y movimientos políticos en Colombia, no tendrán derecho a la financiación estatal, tampoco podrá otorgar avales en las próximas elecciones y perderán la representatividad en las corporaciones públicas; esto no quiere decir que los políticos que hayan sido elegidos bajo el partido político en las pasadas elecciones pierdan su curul, sino que las curules que están ocupando no serán representadas con en nombre del partido político Fuerza Ciudadana”, aseguró la abogada.

Le puede interesar: Dumek Turbay se despacha contra la cumbre energética del gobierno Petro: "no sirve para nada”

Es de recordar que, el partido político Fuerza Ciudadana había recibido su personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, el día 15 de diciembre de 2022, a través de la resolución 5529.

Cabe resaltar que Carlos Eduardo Caicedo Omar, fundador del movimiento político Fuerza Ciudadana, no se ha pronunciado ante la pérdida de la personería jurídica de su partido político.