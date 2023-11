Consejo de Estado salvó la curul de Humberto de la Calle en el Congreso

El Consejo de Estado salvó la curul del senador Humberto de la Calle, quien fue demandado por supuestamente haber incurrido en doble militancia al apoyar a Sergio Fajardo como candidato presidencial pese al haber sido respaldado por el partido Verde Oxígeno.

De la Calle se jugaba la curul debido a que, según el demandante, al haber sido avalado por el partido de Ingrid Betancourt, debía apoyar al candidato respaldado por ese movimiento que, para 2022, fue Rodolfo Hernández.

Leer también: Corte Constitucional tumba creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira

Este proceso se trató de estudia tres demandas contra la elección de Humberto de la Calle como senador y, según el demandante, al haber respaldado a un candidato diferente, no se habría podido posesionar como congresista.

De la Calle explicó que no sería posible dar la razón al accionante porque la ley exige que los aspirantes al Congreso no pueden apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido y para el momento en que se realizó la publicación señalada, ya había sido elegido como senador.

Además de este proceso, el senador también fue demandado por ejercer funciones de congresista pese a que fue expulsado del partido Verde Oxígeno y que, al no hacer parte de ninguna colectividad política, no podría haberse posesionado.

Ante estos procesos, el congresista respondió que el hecho de no hacer parte del partido que le dio el aval corresponde a una decisión unilateral del movimiento, por lo que no tuvo participación en esta determinación y no sería procedente declarar doble militancia.

También le puede interesar: Consejo de Estado anuló la elección del expresidente del Congreso Alexander López

Esta decisión no ha sido notificada al demandado, pues los magistrados no han firmado el documento, por lo que de la Calle deberá esperar a que se termine el trámite dentro del tribunal para conocer los detalles de la determinación y, si los demandantes lo consideran, tomar las acciones correspondientes como el recurso de aclaración.