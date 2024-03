El Consejo de Estado tumbó el nombramiento del cónsul en México Andrés Hernández, tras resolver la apelación a una demanda que alegaba que Hernández no cumplía con los requisitos para ocupar ese cargo al no hacer parte de la carrera diplomática.

La demandante alegó que, al momento en que el Gobierno Nacional decidió hacer el nombramiento de Hernández en el cargo, había funcionarios de carrera que tendría preferencia para ocupar las vacantes que se registren en puestos consulares.

Leer también: Consejo de Estado: Revisión automática de fallos de Procuraduría deberá realizarse según la ley

"Que tienen derecho preferencial a ocupar el cargo en el cual fue nombrado al Doctor Andrés Camilo Hernández Ramírez, en virtud del principio de especialidad del servicio exterior y el derecho preferencial que ostentan los funcionarios de carrera a ocupar las vacantes", menciona la demanda.

La accionante además resalta que, la hoja de vida, deja en evidencia que cuando fue nombrado, el funcionario no tenía la experiencia requerida en cargos diplomáticos, lo que violaría varias leyes con respecto a la idoneidad para ocupar el cargo de cónsul en México.

"Indica que al momento de su nombramiento no contaba con los requisitos, ni experiencia alguna en el sector de relaciones exteriores, y en particular no acredita los conocimientos básicos que se exigen a un Consejero de Relaciones Exteriores", añade el documento.

En primera instancia, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda fue rechazada, pues la corporación consideró que los argumentos de la demandante no desvirtuaron el principio de presunción de legalidad de ese nombramiento.

"No se accederá a la pretensión de la demanda y en consecuencia, no se declarará la nulidad del Decreto 0143 del 1 de febrero de 2023 (...) como quiera que no se logra desvirtuar la presunción de legalidad del acto y los cargos formulados no tienen vocación de prosperidad", decía la sentencia de agosto del 2023.

También le puede interesar: Fiscalía, Procuraduría y Contraloría recibieron denuncias por millonarios contratos otorgados por el Gobierno al ‘Clan Torres’

Hernández se pronunció en su cuenta de X que, con una rezo, expresó su tranquilidad frente a la decisión que fue tomada por los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado.