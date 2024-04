El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto que concedió la personería jurídica a Creemos, el partido político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, luego de resolver una demanda contra este acto del Consejo Nacional Electoral.

El tribunal estudió una acción que alegaba que Creemos no cumplía con los requisitos legales para mantener el estatus, debido a que no presentó inscripción de candidatos a las elecciones al Congreso para el 2022.

"Sostuvo que el GSC Creemos no recolectó firmas para inscribir listas de candidatos para las elecciones al Congreso de la República, periodo 2022-2026, y, en esa medida, no conformó ninguna coalición para ese fin", dice uno de los autos del proceso.

El demandante asegura que Creemos no cumple con los requisitos para tener personería jurídica, debido a que en las elecciones del 2022 no participaron, por lo que no consiguieron los votos requeridos para mantener el aval.

"Cualquier movimiento ciudadano puede contar con la capacidad jurídica de otorgar avales, participar de coaliciones y/o adherir a candidaturas, sin antes haber obtenido una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente", dice el documento.

El abogado resaltaba que la decisión del Consejo Nacional Electoral afectaba a los demás partidos y candidatos, por lo que señala que la resolución demandada no respeta los criterios a los que se rigieron los demás movimientos.

Además, indica que la determinación del tribunal electoral deja un precedente en el que se permitiría que cualquier congresista otorgue aval a un movimiento.

"Se permitirá que dos o tres congresistas puedan avalar que se otorgue personería jurídica a cualquier movimiento social y con ello generar gran desestabilidad política", asegura la demanda que estudió el tribunal.

La decisión será notificada a las partes que podrán presentar recursos contra esta determinación para intentar desvirtuar los argumentos de los magistrados de la Sección Quinta.