Conservadores no votarán en debate de reforma a la salud: Se retiraron del recinto

Gerardo Yépez, representante a la Cámara por el Partido Conservador y quien firmó la ponencia positiva de la reforma a la salud anunció que se retira del Salón Elíptico del Congreso de la República donde se desarrolla el debate del proyecto, porque esa colectividad no está de acuerdo con los puntos que plantea el Gobierno.

“Hoy el Partido Conservador ha manifestado que no apoya la reforma a la salud, es una manifestación tomada en bancada, pero que yo tengo que ser coherente, que yo firmo una ponencia y no me queda bien dar un voto negativo a lo que yo firmé. Entonces yo he tomado la determinación de no participar de esta votación. Porque si voto positivo, pues voy a ir en contra de las determinaciones del partido”, explicó el legislador.

Lea también: Reforma a la salud: César Gaviria sancionará a liberales que reciban 'mermelada'

A su turno Jorge Quevedo, el otro congresista Conservador que integra la Comisión dijo que siendo coherente con la decisión colectiva, también se iba del recinto.

“Aquí no hay ninguna componenda, aquí hay coherencia y por eso me retiro, aquí no estamos fraguando nada. Aquí hemos estado trabajando para que esa reforma realmente salga adelante y para ponernos de acuerdo en los puntos neurálgicos para garantizar un sistema de calidad oportuno y sostenible financieramente y cuando esté a punto, estaremos aquí listos para votar”, manifestó.

Le puede interesar: Aprobado en quinto debate proyecto de ley que crea Jurisdicción Agraria y Rural

¿Cómo quedan las cuentas?

Con la salida de los dos representantes Conservadores quedan 19 congresistas en la Comisión, de los cuales el Gobierno tiene nueve asegurado: Cuatro del Pacto Histórico, dos de la Alianza Verde, dos de las Curules de Paz y uno del Partido Comunes.

Mientras tanto ocho votarían en contra: Cuatro del Partido Liberal, dos de Cambio Radical y dos del Centro Democrático. Los únicos que no han decidido postura son los dos legisladores del Partido de la U.