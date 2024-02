Conservadores no votarán reforma pensional del Gobierno, pero apoyarán una propuesta alterna

La reforma pensional que impulsa el Gobierno Nacional está cada vez más enredada en la plenaria del Senado por falta de apoyo de los partidos políticos, que consideran que la iniciativa podría ser inconveniente.

En las últimas horas se reunió la bancada del Partido Conservador para tomar una decisión sobre el proyecto y determinó que no apoyará la propuesta del Gobierno, pero sí la ponencia alternativa presentada por el Partido de la U, que plantea un umbral del 1,5 salarios mínimos para cotizar en el régimen público de Colpensiones.

El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, confirmó que “se ratificó la decisión tomada en noviembre del año anterior en el sentido de que no vamos a votar el proyecto del Gobierno, pero sí una alternativa que recoja los puntos del Partido Conservador y ellos se recogieron en una ponencia alternativa del Partido de la U y esa es la ponencia que votaremos”.

“Nosotros nos vamos con la alternativa que le conviene a los colombianos, genera un esquema competitivo entre el régimen público y los privados, que no vamos al extremo de los tres salarios sino al 1,5 y que vamos a impedir la plata se extinga rápidamente, hay media docena de puntos que están recogidos”, indicó.

Sin embargo, Cepeda aclaró que primero votarán el archivo del proyecto y si este prospera, están dispuestos a dejarlo hundir y construir una nueva propuesta que tenga el mayor consenso posible entre todos los sectores políticos.

“Podemos construir un nuevo proyecto, que también es una alternativa porque no nos queremos quedar sin pensional, pero una reforma que sí logre que más colombianos tengan pensión, pero que sea compatible con la regla fiscal y lo que quieren los colombianos y la reforma del Gobierno no lo tiene; tratamos de concertar con el Gobierno y no se pudo. Votamos positivo el archivo y luego la ponencia del Partido de la U de Norma Hurtado, que recoge los seis puntos del Partido Conservador”, manifestó.

Algunos congresistas buscarán que se aplace el proyecto de reforma pensional, hasta tanto se logre un consenso entre la mayoría de sectores políticos.