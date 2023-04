Conservadores reafirman que no votarán una reforma que 'estatice' el sistema de salud

Ad portas de que se retome la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes de la reforma a la salud, los partidos políticos continúan reiterando su posición frente a esta polémica iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional.

El conservatismo reafirmó recientemente que no apoyarán un proyecto que afecte la atención de los colombianos y que no incluya todas las proposiciones que se han hecho para mejorarlo.

El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, aseguró que no respaldarán una iniciativa que genere un monopolio estatal en el sistema de salud y que no garantice la implementación de un sistema mixto (público y privado) que hoy está en cabeza de las EPS.

Le puede interesar: Reforma a la salud: Uribe y Vargas Lleras intensifican su campaña contra el proyecto

“Queremos una reforma que le sirva a la comunidad, no una reforma que acabe con las farmacias de los municipios y de los barrios que generan empleo, no una reforma que sea totalmente estatizada y posiblemente politizada, no una reforma que no construya sobre lo construido”, señaló.

Cepeda aseguró que el propósito es sacar adelante una iniciativa que le sirva a los colombianos y que no los perjudique a la hora de recibir la atención en los hospitales y clínicas.

“Desde el Partido Conservador estamos pensando en los colombianos para que haya una reforma que sea para bien, para que los ciudadanos toquen la piedra de salud y sean atendidos. Esa es la labor que tenemos al frente de nuestra colectividad”, añadió.

Se supo que los voceros de la colectividad sostuvieron una reunión con integrantes del Gobierno para hablar de la reforma a la salud, pero al parecer los cambios que han venido planteando con el Partido de la U aún no son acogidos en la ponencia de la iniciativa, razón por la cual siguen firmes en no votar afirmativamente.

Le puede interesar: "Mi cargo siempre está en riesgo": Mininterior ante eventual hundimiento de reforma a la salud

Los partidos han dicho que hasta tanto sean incluidas la totalidad de las proposiciones que han hecho para mejorar este proyecto, no le darán su respaldo.