Conservadores reclaman su derecho a ser 'rebeldes' con reformas de Petro

“El partido tomó esa determinación y la misma está vigente hasta el mes de septiembre, así que quedan seis meses. En este momento no hay manera de revisar esa posición, nosotros pensamos que lo que le convenga al país lo mantendremos hasta el mes de septiembre, escucharemos las bases, pero hoy no se han escuchado en el Directorio esas voces porque no es la hora de ese debate”, indicó.

Por su parte, el senador Carlos Andrés Trujillo dijo que prefirió apartarse de la dirección del Partido Conservador para mantener la unidad de la bancada y dedicarse a su aspiración a la Presidencia del Congreso de la República en el tercer periodo legislativo.