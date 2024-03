Constituyente: Mininterior plantea acuerdo para no revivir la reelección tras apoyo de Vargas Lleras

El Gobierno se pronunció sobre la posición que expresó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sobre la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo propuso el presidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que es muy importante que uno de los líderes de la derecha, como lo es Vargas Lleras, reconozca que esta iniciativa hace parte del marco normativo y constitucional.

Sin embargo, aseguró que Vargas se equivoca al plantear la constituyente como una confrontación, porque la misma debería ser para lograr un acuerdo nacional sobre diferentes temas.

“Yo creo que las constituyentes se hacen para que tengan vocación de permanencia no de un sector contra el otro y el doctor Vargas Lleras plantea como una confrontación y yo creo que la constituyente debería ser un punto más de llegada y no un punto de enfrentamiento y ahí hay una diferencia de criterios”, indicó.

Añadió que “a mí me gusta una constituyente solo en la medida en que las distintas fuerzas políticas creen una agenda y la construyan entre todos, me preocupan las constituyentes cuando son de un sector contra el otro”.

El ministro aseguró que una de las cosas que se puede plantear desde ya junto con el exvicepresidente Vargas, es lograr un acuerdo para que con esa constituyente no se abra la puerta para revivir la reelección.

“Se tiene que mantener un espíritu de intentar hacer un acuerdo nacional y no voy a cambiar de criterio. Yo fui la persona que hizo el primer debate sobre la reelección en este país y creo que eso no le salió bien y a mí me parece que sería totalmente incoherente decir que una reelección es mala en algún momento y ahora salir a defender una reelección, ahí hay un elemento donde puede haber un acuerdo, cerremos espacios a la reelección y hablemos de los problemas del país”, indicó.

Velasco afirmó que la constituyente no es una amenaza de parte del Gobierno y se mostró dispuesto a dialogar con todos los sectores para lograr consensos sobre esta materia.