Esta declaración despertó burlas y críticas en las redes sociales, ya que muchas personas le respondieron que las fallas geológicas no son generadas por las personas, sino por fenómenos naturales.

Sin embargo, la congresista ratificó sus afirmaciones sobre que los constructores sí tienen responsabilidad en la generación de fallas geológicas, en otro video que publicó.

“Todas las carreteras, según los estudios, causan efectos no solo en el ambiente, sino también efectos que pueden desencadenar fallas geológicas que non estaban y se generan por ejemplo por la utilización de dinamita, la no canalización correcta de algunos efectos del agua, de nacimientos o de quebradas. Debe haber en Colombia estudios previos y muchas veces por ahorrar dinero no se hacen”, insistió.