Continúa el rifirrafe de Day Vásquez y Nicolás Petro: "me refería a mi celular"

En el documento de la denuncia que se conoció en las últimas horas se lee: “advertimos con extrañeza que el día 02 de marzo de 2023, en entrevista dada a la Periodista Vicky Dávila de la Revista Semana y donde denuncia al señor PETRO BURGOS con base en chats de la línea referida, la señora DAYSSURIS DEL CARMEN VASQUEZ CASTRO identificada con la cédula de ciudadanía No... manifiesto: "Yo tengo ahí el chat real, para que después no vengan a decir que es que fue un montaje".

Respuesta de Day Vásquez ante las denuncias de Nicolás Petro

Después de conocer las denuncias de su exesposo, Day decidió darle respuesta a las denuncias por medio de sus redes sociales, donde afirma que no es culpa de ella que Nicolás Petro no haya entendido que en la entrevista se refería a su celular.

"En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la Fiscalía, entidad que sustrajo toda la información", escribió.

Por otra parte, la senadora Paloma Valencia, habló sobre el tema y afirmó que el celular de Day Vázquez muestra la plata que los narcos aportaban a la campaña del presidente Gustavo Petro.

"El celular de a Day Vázquez da cuenta de la plata de los narcos hacia la campaña Petro Presidente a través del hijo Nicolás Petro"