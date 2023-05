Contralor pide aclaración del fallo del Consejo de Estado sobre nulidad de su elección

El saliente contralor general, Carlos Rodríguez, anunció que solicitará al Consejo de Estado la aclaración del fallo que anuló su elección.

El funcionario aclaró que la inclusión en la lista de elegibles para el cargo de contralor la ordenó una decisión judicial por haber sacado la calificación más alta en la prueba de conocimiento.

"Acato y respeto la decisión judicial, sin perjuicio del legítimo derecho que me asiste como ciudadano de interponer los recursos y demandas que contempla nuestro orden jurídico, para restablecer mis derechos y preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional", dijo.

"Mi abogado preliminarmente solicitará una aclaración que muy seguramente permitirá que ese fallo se adecúe al ordenamiento constitucional y legal. Debo indicar a la ciudadanía que la sentencia judicial afecta mis derechos como ciudadano y como persona en el proceso de elección", agregó Rodríguez.

Señaló que la aclaración no pretende modificar el sentido del fallo "porque no lo puede hacer, esta es una decisión de una instancia sobre la cual no procede ningún tipo de recurso".

"Lo que que pretende la aclaración es que me digan a partir de qué momento está invalidado el proceso de elección porque cuando reviso el ejercicio de la misma encontré que nunca se cuestiona el procedimiento de la universidad Industrial de Santander, en el proceso de selección".

"Yo no tengo que ver nada de cómo adecuaron o ponderaron en el Congreso de la República respecto a mi elección y que hoy en día se ponga en tela de juicio la honestidad del Contralor no lo puedo aceptar, mi patrimonio es mi buen nombre y lo voy a defender", dijo el saliente contralor.