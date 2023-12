Contrapunteo entre Petro y Acemi por aumento de la UPC

Tras el anuncio del Gobierno nacional del aumento en un 12.1% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el 2024, se produjo una controversia entre las Empresas Promotoras de Salud y el presidente Gustavo Petro.

Según la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, el aumento de la UPC no es real y que el Gobierno no tuvo en cuenta las peticiones de varios sectores del Sistema. "Un 12.01% no solo es insuficiente, sino que supone también la no viabilidad en el futuro del Sistema que le da salud a los colombianos", expresó.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro le respondió a Acemi, a través de su cuenta de X, y señaló que este aumento antes fue exagerado.

"El índice de inflación del año 2024 estará alrededor del 6%, y se incrementan los recursos que se trasladan del presupuesto a las intermediarias un 12%, eso implica seis puntos reales de incremento sin sustento alguno por parte de 23 de las EPS existentes. Una exageración. He pedido al ministro de Salud que la mayor parte de este aumento se dedique a implementar en manos de las EPS las estructuras de CAPS y los equipos de medicina preventiva en los territorios donde tienen la mayoría de sus afiliados.

Cabe resaltar que la UPC es el valor que paga el Ministerio de Salud a las Empresas Promotoras de Salud, a través de la Adres, por el aseguramiento en salud de cada colombiano.

El Ministerio de Salud agregó que se calcula con la información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y los medicamentos.

Los gastos que reportan las EPS deben ser certificados por el revisor fiscal, a través de un sistema de información construido para tal fin. La UPC se calcula por separado para Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado.