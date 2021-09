Controversia en Cámara de Representantes por poco tiempo para discutir la tributaria

Desde las 9:50 de la mañana de este martes 7 de septiembre empezó la discusión del proyecto de la reforma tributaria en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se cuestionó el “apuro” o el “afán” con el que se fijaron las fechas para su discusión.

Para la oposición, el tiempo dado para discutir el proyecto provoca que el proyecto sea aprobado a “pupitrazos”.

Por esta razón, el representante a la Cámara del partido de la Alianza Verde Mauricio Toro presentó una proposición para que por lo menos se aplazara la discusión por dos días ya que –en su opinión– el tiempo dado “no alcanza para que la ciudadanía, empresarios y gremios del país conozcan a ciencia cierta el proyecto de reforma tributaria que se quiere aprobar”.

“No estamos diciendo que no se necesita una reforma tributaria, claro que se necesita. Me parece impresionante que se repitan los errores de la anterior reforma. No entiendo cómo quieren pupitrear una reforma cuando hay tres textos y la reforma mayoritaria se radicó a las 5 de la tarde de ayer (lunes, 6 de septiembre)”, dijo el representante Toro.

Dicha propuesta o proposición contó con la aprobación de miembros de la oposición como la representante Juanita Goebertus, sin embargo fue negada con 113 votos por el no.

“El Gobierno no aprende de sus errores al querer aprobar una reforma a los pupitrazos. Esta reforma tributaria es como ponerle una curita a un paciente de cáncer. El Gobierno no quiso ni siquiera discutir las 19 proposiciones que presentamos”, dijo.

Asimismo, el congresista León Fredy Muñoz, manifestó que es necesaria la representación de la ciudadanía en la discusión del proyecto. “Yo no entiendo cuál es el afán, por qué el gobierno está desesperado para su aprobación, qué es lo que verdaderamente trae la reforma”, sostuvo.