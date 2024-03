Desde San Pablo, Nariño, el presidente Gustavo Petro volvió plantear su deseo de que sus ideas sean de nuevo elegidas en el 2026, manteniendo la continuidad del progresismo.

“No solo en lo que queda de este Gobierno, que aún queda bastante, sino que en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar", dijo el mandatario.

Aprovechó para hacer referencia a las marchas en contra de su administración convocadas por la oposición: "Ayer decían, fuera Petro, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño y es que no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz, ahí no podemos retroceder ni un paso”, dijo.

Lea también: MOE pide al Congreso rechazar proyecto que revive el ‘transfuguismo’ en Colombia

El mandatario puso de ejemplo lo que, según él, pasó en Bogotá con su salida y el futuro de la obra del Metro, “ya cometí ese error en la ciudad de Bogotá y se tiraron el metro subterráneo, eso fue lo único que hicieron, nueve años y todavía no empieza", apuntó.

“Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y miren los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho desde el Gobierno Nacional. Pero dos no es suficiente, la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir y no se puede equivocar”, insistió el presidente desde Nariño.

Lea también: En enero se presentaron más de 110 mil reclamaciones al sistema de salud: Supersalud

Sin embargo, Petro aprovechó para referirse a una eventual figura como la de Milei en Argentina en Colombia en las próximas elecciones.

“Una Milei, como pasó en Argentina, no, bueno, que chévere, que parece loquita, que está muy bien, que mire, que chistes hace una o uno y después llega con el azadón encima de la cabeza y con la sierra eléctrica mostrándola", dijo.

Añadió que: "Aquí no volvemos a la esclavitud, aquí hay que profundizar la democracia, por eso estos objetivos de reforma agraria”.