Calificó como “una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular, y no de cualquier particular: los particulares más poderosos del mundo”.

Con la decisión de la Corte que votó 7 contra 2, el Gobierno perdió la posibilidad de recaudar hasta cuatro billones de pesos al año en materia de tributación, por cuenta de la explotación de recursos naturales.

Frente a esto, Petro dijo que es “un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil, de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir y un debilitamiento del estado para hacer la transición energética”.

