Corte Suprema de Justicia niega la recusación de Nicolás Petro contra el fiscal Barbosa

Hace pocas horas se conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de la recusación impuesta por Nicolás Petro contra el fiscal general Francisco Barbosa.

La Corte informó que esta instancia no procede, debido a que Barbosa no es quien adelanta la investigación, además no tiene injerencia en esta misma.

