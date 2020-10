El exfiscal General, Néstor Humberto Martínez se refirió a la polémica que se ha generado en el país luego de que las Farc se atribuyeran el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Según Martínez, la investigación por este caso, en especial en contra del senador Carlos Antonio Lozada, quien confesó haber ejecutado el asesinato, debe adelantarse por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los parlamentarios.

“En la sentencia C-674 del año 2017 se afirma que si la JEP tiene noticia de que un aforado –y un senador de la República es un aforado constitucional–, ha cometido un delito durante el conflicto armado, debe remitirlo automáticamente, sin espera, sin tardanza, a la Corte Suprema de Justicia y eso lo dijo la Corte Constitucional”, sostuvo.

“Quien investiga a un senador es la Corte Suprema de Justicia, eso no tiene contradicción. Es imposible que después de que hemos discutido tanto esto con el caso del expresidente Uribe, quien renunció al Congreso, ahora se sostenga que hay senadores que tienen otro rango distinto al de aforado constitucional, no, eso no existe en la Constitución”, añadió.

El exfiscal Martínez afirmó que si Carlos Antonio Lozada quiere ir a la JEP para responder por el magnicidio de Álvaro Gómez, debe renunciar a su curul en el Senado de la República.

“Esa es la consideración y lo acabamos de vivir los colombianos claramente. Si una persona es aforada constitucional por ser congresista, le corresponde a la Corte Suprema, pero si dejan de ser aforados porque renuncian, pues pueden ir a donde el juez natural, que en este caso sería la JEP por tratarse de un delito relacionado con el conflicto armado”, añadió.

En caso de que se genere un conflicto de competencias en torno a quien debe indagar a los congresistas de las Farc que se atribuyeron este crimen, será la Corte Constitucional la que lo dirima.