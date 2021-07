Corte Suprema negó tutela a periodista Gonzalo Guillén en proceso contra Uribe

La Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela que presentó el periodista Gonzalo Guillén, para ser reconocido como víctima dentro del proceso que se viene adelantando contra el ex presidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

El comunicador había interpuesto una tutela después que se le negara en el Tribunal Superior de Bogotá dicho reconocimiento.

El abogado Mauricio Rodríguez apoderado del periodista señaló que en el auto proferido por la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, se vulneraron los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el debido proceso, la confianza legítima, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia.

La Corte recordó que hubo dos instancias judiciales que analizaron si la pretensión del periodista era viable o no, por lo que recordó que el debido proceso no es que en sede judicial se acceda o no a cierta petición, sino que se analice y en caso de no estar de acuerdo, una instancia judicial superior, pueda resolver la inconformidad, como ocurrió en este caso.

El alto tribunal también consideró que el comunicador pretendía revivir las razones por las cuales no fue admitido como víctima, tratando de convertir el mecanismo de tutela en una nueva instancia, actuación que consideró la Corte Suprema "a todas luces es temeraria".

Finalmente la Corte Suprema, recordó que las manifestaciones deshonrosas hechas en contra de Guillén Jiménez no fueron hechas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sino por su abogado defensor, Jaime Lombana es decir, una persona ajena al trámite penal, que no está siendo investigada ni juzgada en el proceso de la referencia.