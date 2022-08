Creador de serie 'Matarife' no se rectificó en conta Uribe y le siguió tirando pullas

Por medio de una transmisión en vivo que se llevó a cabo el pasado domingo 31 de julio, Daniel Mendoza, quien es el creador de la serie ‘Matrife’, señaló que la Corte Constitucional le dio la razón de no rectificarse sobre lo dicho conta Álvaro Uribe en la producción audiovisual.

“Hay que decir que yo gané y Uribe perdió porque a su abogado, Abelardo De la Espriella, no le reconocieron nada de lo que pidió”, manifestó Mendoza mientras hacía este live a través de sus redes sociales.

Lea también: Piden a los Premios India Catalina retirarle galardones a Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’

A su vez el creador de este producto, dijo que el expresidente y De la Espriella lo demandaron para que la serie fuera retirada de YouTube y que de esta manera no se pudiera difundir. Además de pedir que se retractara por todas las afirmaciones hechas en la seria contra el también exsenador,

“Es decir, que yo dijera que es falso que Álvaro Uribe es un paramilitar, genocida, y un narcotraficante y eso tampoco lo pudieron lograr”, resaltó.

También aseveró que la Corte Constitucional amparó su derecho a la libre expresión diciendo que “Dejan en claro que solo tres minutos de serie, que dura siete horas, no están siendo amparados por la libertad de información pertinente”.

“Esto no me condena a un retracto, como lo pretendía el ‘matarife’ y su abogado. Me condenaban a aclarar que esos extractos, menos del 01% de la serie corresponden a un juicio íntimo y personal. Asimismo, asegura que el resto si atiende a la ley y a la Constitución. Por eso, se tiene que dejar intacta la producción”, comentó el creador de este corto.

Pero esto no fue lo único, ya que Mendoza también arremetió contra De la Espriella manifestando que no tuvo éxito en este caso y “lo único que logró el engrasa escritorios que tiene de abogado, es que ahora exista un fallo que expresamente no de la facultad a pensar del ‘Matrife’ (Álvaro Uribe) lo que es”.

Lea también: Creador de 'Matarife' debe rectificar información sobre Álvaro Uribe dicha en su serie

No obstante, argumentó que para la creación de las tres temporadas que tiene la serie, se basó en más de 30.000 horas de entrevistas, expedientes, libros y declaraciones de víctimas que cuentan con más de 300 pruebas.

“El material probatorio que allegué al expediente y que dio vida a la sentencia T 240 de 2022 de Corte Constitucional, que fue la que me dio la razón y a ustedes les negó. Fallo que es el que nos faculta a todos de opinar de lo que nos cuenta su historia de vida. Es lo que gesta en mi alma la íntima convicción de que usted es el más devastador y cruel genocida latinoamericano de la época moderna”, finiquitó.