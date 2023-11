Crece preocupación por la parálisis legislativa en el Congreso

En el Congreso de la República varios parlamentarios han venido mostrando preocupación por el poco avance de la agenda legislativa, no solo del Gobierno, sino de las demás iniciativas que se han venido impulsando.

Aunque se pensaba que después de las elecciones regionales el Congreso le metería el acelerador a las reformas del presidente Gustavo Petro y a otros proyectos, eso no ha ocurrido y algunos temen el hundimiento de varias propuestas.

El senador Ariel Ávila afirma que si el Congreso continúa con ese ritmo, muchas iniciativas tendrán que archivarse.

Lea además: Gobierno responde a críticas de Santos por Acuerdo de Paz con las Farc

“Se va a hundir la ley estatutaria de jurisdicción agraria, no se ha dado la discusión, la reforma al Sistema General de Participaciones, se va a hundir cannabis de uso adulto, los comparendos para descongestionar funciones de la Policía y garantizar más policía en la calle, se va a hundir todo”, indicó.

El senador Juan Pablo Gallo afirma que el Congreso le ha bajado al ritmo con el que venía trabajando en años anteriores.

“Se ha perdido el ritmo, un ritmo que se traía el año anterior y se lamenta porque yo creo que de fondo tenemos que discutir los grandes del temas del país, como las reformas a la salud, pensional y laboral, estas reformas no son, pero de fondo sí tenemos que tocar esos temas”, sostuvo.

Lea además: Reforma a la salud: MinSalud acepta que discusión del proyecto ha tenido contratiempos

El senador Nicolás Albeiro Echeverri asegura que al Gobierno le ha faltado una mayor concertación con los partidos en la construcción de las reformas que necesita el país.

“Lo que hay es un sin sabor, no hay consensos, no hay concertación entre el presidente y los ministros con el Congreso, la agenda legislativa de suscribió a dos o tres reformas que no tienen la suficiente legitimidad, ni el suficiente apoyo en el Congreso, esa es la verdad”, dijo.

Los congresistas creen que los demás proyectos han estado atascados porque se le ha gastado mucho tiempo al trámite de unas reformas que no tienen el respaldo suficiente de los sectores políticos.