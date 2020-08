Crecen las dudas jurídicas sobre si Uribe podrá seguir o no sesionando

Es por eso que personas cercanas al exmandatario aún no saben cuál va a ser el futuro inmediato de Álvaro Uribe en el Senado.

Por ahora, el líder del Centro Democrático se encuentra incapacitado debido a que está contagiado de Covid-19 y por eso no ha participado ni de las sesiones de la Comisión Séptima, ni de la plenaria del Senado.

El exmandatario ha estado en permanente cuidado médico y tan pronto se recupere tendrá que enfrentarse a esta situación.

Por lo general, cuando se emite una medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema en contra de algún senador o representante, en el fallo también se le ordena al Congreso suspenderlo de la curul, pero en esta oportunidad eso no ocurrió.

Tras no existir una orden expresa, el Senado no podrá proceder por ahora a separarlo del cargo y su puesto no podrá ser reemplazado temporalmente como lo establece la Constitución Nacional.

Hasta el momento, lo que se sabe es que en este caso no aplicaría la figura de la silla vacía, que solo se da cuando se trata de delitos de narcotráfico, vínculos con grupos armados ilegales, o conductas de corrupción.