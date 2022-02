Creo que estoy jugando como visitante en la Coalición Centro Esperanza: Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria, aspirante presidencial por la Coalición Centro Esperanza inscribió su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estad Civil, para competir con los demás miembros de esa colectividad en la consulta el próximo 13 de marzo.

En su discurso de inscripción, Gaviria lanzó pullas hacia sectores políticos que según él no representan el verdadero centro.

“Este es el centro político que está esperando el país, no el que duda, el que no propone nada, no el pasivo que se esconde en los momentos más fuertes, ese es el centro que yo no represento. Digamos lo que es obvio, soy el mejor candidato para ser presidente de Colombia. Nadie está mejor preparado para representar a Colombia”, dijo Gaviria.

El exministro también manifestó que un presidente debe tener coraje para enfrentar las hegemonías regionales.

Le puede interesar: Ella ha tomado su decisión y nosotros las nuestras: Jorge Enrique Robledo sobre Ingrid Betancourt

“Hay otro liderazgo que creo importante, Colombia quiere el cambio, quiere el cambio porque en el fondo la pandemia ha mostrado las desigualdades, un cambio responsable que sea cuidador, un líder político que sea cuidador de lo que han construido los colombianos", dijo Gaviria.

El precandidato agregó que: "Un líder no puede ser tibio, no puede ser pasivo, no puede albergar dudas, debe poseer un propósito y una visión clara. En los incidentes de la última semana, liderazgos que deberían estar consolidados en Colombia han mostrado la pasividad ante las dudas, no se pusieron la camiseta, no dijeron vamos a proteger lo que hemos logrado”, dijo.

El precandidato indicó que esperaba que las acusaciones de Ingrid Betancourt, fueran tratadas internamente con los demás miembros de la colectividad.

“Ese liderazgo mostró la incapacidad de lograr la unión de la Coalición Centro Esperanza y creo que eso es una señal suficiente para decir no será capaz de liderar el proceso de reformas que necesitan nuestro país hacia adelante”, dijo.

Finalmente, el exrector de la Universidad de los Andes consideró que dentro de la coalición está jugando como un visitante haciendo una metáfora a la realidad del fútbol colombiano.

Lea también: Entra en vigencia ley que amplía la vida útil de vehículos de transporte público

“Creo que yo estoy jugando un poquito de visitante en la Coalición Centro Esperanza. Pero las victorias de visitantes son las mejores y de lo que se trata este día es que empezó el partido, este es el partido de verdad. Estamos jugando de visitantes, pero empezó en serio y este partido empezó de verdad”, señaló finalmente.