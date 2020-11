Crisis de la papa desata choque entre congresistas de oposición y de Gobierno

Representantes a la Cámara de la oposición y del partido de Gobierno se enfrentaron este miércoles en el Congreso, por la situación que viven campesinos del país debido a la crisis de la papa.

El representante Jorge Gómez, del hoy movimiento político Dignidad, afirmó que el presidente Iván Duque le miente al país cuando pide que en el 'día sin IVA' los colombianos compren la producción nacional, mientras que permite la importación de papa llegando a más bajos costos a Colombia.

"Uno ve al presidente Duque engañando a los colombianos todas las mañanas en ese programa 'aló presidente' que tiene, llamando a la gente para que comience a hacer sus compras navideñas y que la prima la van a adelantar y que compremos colombiano. Fariseo, mentiroso, hipócrita, como se le ocurre invitar a comprar colombiano mientras que autoriza la introducción al país de productos subsidiados traídos de otros países", indicó el representante Jorge Gómez.

Congresistas del Centro Democrático pidieron respeto hacia el presidente Duque, afirmando que de acuerdo a un estudio realizado por Fedepapa esta crisis se presenta por la poca demanda a causa de la pandemia.

El representante Ruben Dario Molano (Centro Democrático ) le solicitó a la oposición dejar el populismo aprovechándose de las crisis que vive el país.

"Las importaciones de papa no alcanzan a ser el 5% del total de la producción, que alcanza 2.6 millones de toneladas, mientras las importaciones no llegan a 50.000. Luego, esa no es la causa de la crisis sino la caída de la demanda es por efectos de la pandemia y ahora no vengan a decir que la crisis la pandemia también es culpa del presidente Iván Duque", indicó el Congresista.

Sectores de la oposiciones señalaron que acompañarán a los productores campesinos en la jornada de la 'regalatón de papa' se realizará este viernes en diferentes regiones productora del tubérculo.