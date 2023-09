Criticas al presidente Petro por defender al régimen cubano: “Es una vergüenza”

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque por el ingreso de Cuba a la lista de países que apoyan al terrorismo, que según el mandatario se dio a raíz de una petición que presentó su antecesor.

En medio de Choque, Petro escribió un mensaje subido de tono que ha generado comentarios desde varios sectores políticos, que lo han criticado por su “defensa al régimen de los Castro.

“Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. (…) Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, fue el mensaje del mandatario.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Jota Pe Hernández, quien dijo que “Petro, el defensor de quienes reclutan niños y asesinan policías y militares. El amigo de dictadores, narcos y criminales. La vergüenza de presidente cuyo núcleo familiar también está podrido. La peor desgracia que a Colombia le ha sucedido. Mejor bájele dos rayitas”.

La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, también reaccionó afirmando que es “muy maniqueo presentar a Castro como salvador y a Duque como verdugo. Han muerto incontables menores cubanos cruelmente en la dictadura cubana y nuestros niños murieron reclutados a la fuerza por la guerrilla, obligándolos a combatir en su guerra. Nada excusa ni lo uno ni lo otro”.

Daniel Briceño, activista digital y actualmente candidato al Concejo de Bogotá, opinó que "el presidente Gustavo Petro se quita por completo la máscara y ahora defiende a los Castro. No le da vergüenza defender dictadores y violadores de DD.HH. Cuba es una completa miseria y aun así pretende justificarla. Vienen tiempos difíciles para Colombia".

Defensa

Desde los sectores pro-gobierno salieron en defensa del presidente, augurando que si se trató de una mala decisión haber promovido la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo.

“Eso sólo le hizo daño a Cuba y lo hizo solamente para que el proceso de paz no caminara. Colombia no puede seguir siendo la esquina más peleonera del mundo, eso no está bien, nuestros problemas no pueden seguir afectando a los demás países, sobre todo si han tenido una muestra de paz con nosotros albergando los diálogos terminen salpicados por una contradicción interno”, dijo el representante a la Cámara Alejandro Ocampo.

Por su parte, el senador Iván Cepeda escribió en su cuenta de X que “el expresidente Duque confunde malintencionadamente dos discusiones: sus convicciones ideológicas sobre el gobierno de Cuba, por una parte, y su arbitrario desconocimiento de los protocolos que obligaban a su gobierno a respetar el carácter de garante de ese país en el proceso de paz con el ELN”.