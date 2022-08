Críticas por supuesto desaire de exprimera dama a hijos de Petro: Sofía habla del momento

El pasado domingo 8 de agosto, durante la posesión presidencial de Gustavo Petro, la esposa del expresidente Iván Duque, María Juliana Ruiz, se volvió viral por un supuesto desaire.

Se trata de un video en el que aparece María Juliana abandonando la Casa de Nariño y en un intercambio de saludos con la nueva familia presidencial.

Las imágenes muestran cuando la esposa de Duque no le da la mano a Nicolás Alcocer y tampoco le da beso en la mejilla. Acto seguido, se acerca a la hija menor de Petro, Antonella, y le dice algo al oído.

Justamente, Sofía Petro se refirió al momento y contó lo que le dijo la exprimera dama a su hermana menor.

A través de un Space de Twitter, Sofía contó su versión a Carlos Cortés y la comunicadora de moda Diana Lucía Gómez.

La adolescente dijo que lo de María Juliana Ruiz fue un “saludo formal. No hubo un intercambio largo ni nada, o por lo menos no me di cuenta”.

Asimismo, confirmó que quien realmente se acercó a saludarlos fue Iván Duque.

“Fueron saludos muy cordiales, pero en realidad el que se acercó a saludarlos uno por uno fue Iván Duque, su esposa no, solo pasó un segundito a decirle algo a Antonella, porque sus hijos y Antonella jugaban futbol en la misma academia”, afirmó.

“Le dijo que mucha suerte con los partidos, algo muy corto pero muy amable”, añadió Sofía.

Aunque la hija de Petro aclaró lo sucedido, cientos de internautas se mostraron en desacuerdo con la actitud de Ruiz a la que calificaron de “mal educada”.