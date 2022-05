Cruce de trinos entre ‘Fico’ Gutiérrez y Sergio Fajardo por supuesta infiltración 

El candidato presidencial Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, quien visitó el departamento de Santander, cuestionó a su par, el aspirante presidencial Sergio Fajardo, al señalar que habría enviado al senador electo Ariel Ávila a la capital santandereana a sabotear su evento, lo que consideró y tildó de “una guerra sucia".



“Le pregunto a Sergio Fajardo si es correcto enviar a un encuentro ciudadano nuestro en Bucaramanga, a su gente con la estrategia “Anti Fico”, a provocar violencia. ¿No pues que no todo vale? ¿Desde cuándo todo vale para ustedes? Juego limpio por favor. No más violencia”, escribió el candidato.



En respuesta, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, señaló que “Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros ni hay personas que insulten a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados que son condenados por corrupción”, expresó Fajardo.

Tras la respuesta de Fajardo, Gutiérrez volvió a referirse al hecho y acusó al senador Ariel Ávila, de infiltrarse en las manifestaciones.



“Fui solidario con Fajardo al ser víctima de la guerra sucia de parte de Petro. Pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el “Anti Fico”, a infiltrarse en un evento nuestro para provocar a nuestra gente.”, sostuvo.



A propósito, el senador Ávila respondió a los cuestionamientos del candidato presidencial y desmintió que fuese enviado por Fajardo.

“Señor @FicoGutierrez a mi no me envío nadie. Usted está aliado con los cuatro clanes más corruptos de Santander y le duele que lo denuncie. Aguilar, Villamizar, Tavera y Anaya. No es guerra sucia, es demostrar que usted está aliado con la corrupción y el clientelismo”, puntualizó Ávila.