Cruce entre Mininterior y Carlos Caicedo por visita de Duque al Magdalena

El presidente de la República, Iván Duque, junto a los ministros de Defensa, Diego Molano y de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, visitaron este sábado la zona bananera con el fin de inaugurar el primer laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario del Magdalena, del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

En medio de la visita, surgió en Twitter un cruce de trinos entre el ministro del Interior, Daniel Palacios y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Todo comenzó con un pronunciamiento que hizo el gobernador Caicedo a través de su cuenta de Twitter. El mandatario regional señaló que “el proyecto de desestabilización y saboteo es cada día más claro. El presidente Iván Duque, el MinDefensa y el MinAgricultura llegan a la ‘Zona Bananera’ con la excusa de la inauguración del laboratorio del ICA. Vienen a reunirse a puerta cerrada con alcaldes y la clase política tradicional”.

Asimismo, Caicedo afirmó que “el presidente Duque desconociendo el mandato popular no invita al gobernador del departamento. Su reunión política no deja dudas sobre quién lidera el bloqueo. Eso si, pidieron ambulancias, vehículos, etc... para su visita. Solicité apoyarlos”.

Luego de las publicaciones de Caicedo, el ministro Palacios, escribió en su perfil : “El presidente de la República se reúne con alcaldes, diputados, concejales, congresistas, miembros de juntas de acción comunal y líderes de barrio, etc., en cualquier parte del territorio, sin pedir permiso a nadie. Es el presidente de todos”.

Cabe recordar que el pasado 19 de agosto, la Comisión Colombiana de Juristas informó que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, había tenido que salir del país por unas amenazas en su contra.

En ese momento, el organismo solicitó ante la Comisión Interamericana de Desarrollos Humanos medidas cautelares en favor del gobernador del Caicedo, quien se vio obligado a salir del país por un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia para asesinarlo.