"¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina?": Petro pide en la ONU dejar la hipocresía

Agregó que "se olvidaron que, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a prender una porque al poder mundial les convenía en sus juego de tronos, en los juegos del hambre; y se olvidaron de acabar la otra porque al poder no le convenía acabarla. ¿Cuál la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar ambas guerras, y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta?".

"Les propongo, como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial", dijo el mandatario.

Insistió en su propuesta de llevar a cabo dos conferencias internacionales de alto nivel: "Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida".