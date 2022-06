Sofía Petro, la hija más visible del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, concedió una entrevista en las últimas horas al diario El País de España, en la que entregó detalles personales de su vida con su padre.

Hizo, además, un análisis de la situación política del país y sus proyecciones para los próximos cuatro años, luego la segunda vuelta presidencial del 19 de junio.

Puntualmente, la referencia que hizo a las protestas del paro nacional del año pasado en el país (que denomina 'estallido social'), causó polémica por cuenta del mensaje que entregó.

“Si hubiera preferido que eventualmente ganara 'Fico' (Federico Gutiérrez) o Rodolfo (Hernández, con quien Petro se disputa la segunda vuelta) no sé responderlo. Supongo que antes hubiera preferido a Rodolfo porque, como muchas personas, no lo había escuchado realmente”, respondió Sofía Petro en entrevista con el diario El País.

Añadió que, "ahora que tiene todos los reflectores descubrí que no lo querría en lo absoluto de presidente, a 'Fico' definitivamente tampoco. No podemos dejar que sea presidente (Rodolfo Hernández) porque creo, a mi parecer, si llegara a ser el caso, podría generar un estallido social mucho peor que el del año pasado".

Sofia añade sobre Federico Gutiérrez que tampoco le hubiera gustado de contrincante para enfrentar a su padre: “A ‘Fico’ definitivamente tampoco”.

Sofía, una de las caras más visibles en los últimos días de la familia Petro-Alcocer, también se refirió a la fórmula vicepresidencial de su padre, Francia Márquez:

“En algún momento pensamos que Francia Márquez de pronto quiera algo más que ser vicepresidenta, porque si le das más trabajos y más tareas podría ser un cargo mucho más importante para el país de lo que es ahora”, resaltando la elección que hizo Gustavo Petro para enfrentar la presidencia.

Frente a estas polémicas declaraciones, el candidato presidencial Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, señaló: “El uribismo mental confunde y quiere confundir con palabras no dichas a la opinión pública. Si no hay cambios en Colombia habrá estallidos por no resolver la injusticia social y la pobreza, que no significa que en el día de elecciones habrá un estallido”.

Y añade que a su hija “jamás la verá firmando en notaria el recibo de una coima por contratos públicos ni la verán enriqueciéndose con las acciones del gobierno”.