"Cuando hay aglomeraciones, se pone en riesgo la reactivación": Duque

Recalcó Duque en que se debe avanzar en todos los temas, "sin emplazamientos, ultimátums y sin tener que apelar a términos como juicios. Aquí todos tenemos la voluntad de construir y estaremos haciéndolo con todos los sectores"

"Colombia necesita reactivarse y reactivarse de manera segura, reactivarse para reactivar el empleo y para más pequeñas medianas y grandes empresas", añadió,

En ese sentido, dijo: "Es un proceso que nos involucra a todos. No puede haber consideraciones de carácter político. La reactivación no es de izquierda ni derecha, no tiene partido. Es un propósito nacional y todos debemos caminar en esa dirección".

Lea también: Mientras la Minga está en Bogotá el Gobierno anuncia que viajará al Cauca

“Así como estuvimos unidos para decretar el aislamiento, hoy debemos estar juntos en la reactivación. No hay nada que justifique poner en riesgo la vida y la salud en un retroceso. Cuando hay aglomeraciones, cuando hay fiestas, cuando se relaja el cumplimento de los protocolos, se pone en riesgo la reactivación”, señaló el presidente Duque.

El jefe de Estado fue enfático: "No podemos poner en juego la reactivación y la salud y la vida. Hay que entender sigue la pandemia que ha cobrado más de un millón de vidas humanas".