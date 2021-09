La semana pasada la exministra de las TIC, Karen Abudinen, tuvo que renunciar a su cargo, previo a la votación de la moción de censura liderada en la Cámara de Representantes por partidos de oposición, quienes cuestionaron su responsabilidad en la presunta pérdida de 70.000 millones de pesos como pago de un anticipo a Centros Poblados para llevar internet a los colegios de las zonas rurales del país.

Abudinen se convierte en la segunda ministra del gobierno Duque que ha tenido que renunciar a su cargo, después del exministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció en medio de duras críticas por una intervención militar en el Guaviare. En total, son diez las mociones que ha tenido que enfrentar el actual Gobierno, de las cuales seis han sido contra ministros.

Incluso, desde que se creó o implementó la figura de moción de censura en el país con la Constitución de 1991, el actual gobierno se convierte en el que más debates de moción de censura ha enfrentado con seis ministros.

De acuerdo con Felipe Botero, director de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, la moción de censura es un mecanismo de control político otorgado por la Constitución colombiana y es una de las formas por las cuales se ejerce lo que se llama los “pesos y contrapesos”.

Según Botero, en la democracia uno de los principios fundamentales es que el poder no se concentra en una sola persona o en una sola institución como el presidente, sino que se reparte. “Esto es una forma del legislativo de ejercer control sobre las actuaciones del ejecutivo”, dijo.

“El ministro es un miembro de la rama ejecutiva y el Congreso lo llama para que rinda cuentas y si no le parece satisfactoria esa rendición de cuentas, el Congreso puede hacer que ese ministro se separe del cargo, es decir, pueden destituir a un ministro. En ese sentido, es una figura de control entre las ramas del poder”, dijo.

Ahora bien, para poder citar a un ministro a un debate de control que puede terminar en una moción de censura se requiere al menos que el 10% de los miembros de alguna de las cámaras haga la citación. Es decir, 10 senadores o 17 representantes para que el ministro vaya al debate.

“Ese ministro está en la obligación de asistir al Congreso a responder una preguntas específicas para las cuales lo han citado. Si la explicación no les parece satisfactoria al Congreso, entonces pueden hacer una votación para la moción de censura y para que el ministro deje su cargo la mayoría absoluta debe votar a favor de retirar al ministro. Es decir, la mitad más uno de los integrantes de la Cámara”.

Desde el año 1991, en promedio de tres a cuatro ministros por periodo presidencial "han sentido la amenaza de la moción de censura, es decir que el Congreso los retire de sus cargos. En el primer periodo de Álvaro Uribe seis de sus ministros tuvieron que enfrentar una moción de censura".

“Ningún ministro ha sido retirado de su cargo por el Congreso”

Botero agregó que esto no quiere decir que la figura no funcione, "porque lo que ha pasado es que muchas veces la iniciativa no avanza porque no tienen los votos suficientes. Por ejemplo, con el ministro Guillermo Botero, donde estaban las mayorías, o sea los votos para destituirlo del cargo, entonces él y el gobierno decidieron renunciar, antes de que el congreso lo echaran del cargo".

Lo mismo sucedió con el exministro del Interior, Fernando Londoño y el ex ministro de esa misma entidad, Néstor Humberto Martínez, en el periodo del expresidente Andrés Pastrana.

"Aunque no tenemos ningún hecho o ningún caso concreto de que el Congreso efectivamente hay votado para remover a un ministro, la figura sí ha tenido éxito como en esos casos", dijo.

"Oposición no tiene suficiente votos para destituir a un ministro"

Botero agregó que la razón principal porque la que fracasa una moción de censura en el Congreso, es que la oposición no tiene los votos suficientes.

"Crecientemente en Colombia no hay un partido que obtenga una votación mayoritaria. Desde 1994 que el Partido Liberal obtuvo una mayoría en el Congreso, ningún otro partido ha obtenido más del 50% de los puestos del Congreso. Entonces el Gobierno entra en un posición minoritaria, digamos 20 25% tiene que armar coaliciones. Como hay una coalición es muy difícil que la oposición logre los votos", dijo.