Cuenta regresiva para la reforma a la salud: ministra Corcho pide al Congreso “pensar distinto”

La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que está a la expectativa del inicio del debate legislativo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que se dará en las próximas horas.

La funcionaria señaló que es importante que en la medida que se desarrolla el debate, la comunidad logre conocer cómo funciona el sistema de salud, que es muy importante para todos los colombianos.

“El Congreso de la República inicia el debate parlamentario, el trámite de la reforma a la salud, y es muy interesante que en la medida que este órgano administrativo inicie este debate público. Que la ciudadanía, en un espacio pedagógico, tenga la oportunidad de conocer un tema que se ha vendido en las últimas décadas como técnico, donde solo algunas personas pueden entender las complejidades de un sistema lleno de siglas y que no es conocible por un ciudadano del común”, indicó.

Lea también: Las condiciones que habría puesto César Gaviria para respaldar reforma a la salud

Para Corcho, “los gobierno podemos presentar propuestas, el Congreso de la República, tramitarlas y debatirlas, pero si la sociedad no las incorpora no las comprende, ni tampoco los propios pacientes y trabajadores de la salud, no se da el cambio, porque el cambio es de las sociedades y eso se logra cuando se empieza a pensar distinto, afirmó.

Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud -el gremio de las EPS del régimen contributivo-, afirmó que esperan que se presente un debate amplio y con todos los sectores.

“Frente a esta reforma y el trámite que se surtirá en el Congreso de la República, estamos de acuerdo con los cambios. cualquier reforma es más fácil hacerla con las EPS que sin ellas”, indicó.

La representante del gremio de las EPS aseguró que estarán pendientes de escuchar los análisis de los expertos pero también de los pacientes y usuarios del actual sistema de salud.

“Le pedimos al congreso que escuche y tenga en cuenta las voces de todos los actores del sistema y en especial de los pacientes, confiamos en el Congreso de la República.

Le puede interesar: ¿Reversazo? Conservadores vuelven a condicionar apoyo a reforma a la salud

Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, afirmó que ven con preocupación que no se unificaron las diferentes iniciativas de los partidos políticos con la que radicó el gobierno nacional.

“Nos preocupa que el presidente de Cámara de Representantes (David Racero) no hizo la unificación de los cuatro proyectos que hay de reforma al sistema de salud, por lo que solo se está discutiendo el proyecto de reforma del gobierno nacional, por lo que no se honró el compromiso público de la Comisión Séptima”, sostuvo.

Dijo que a esto se le suma que encuentran que sigue siendo el ciudadano el más afectado con las iniciativas del gobierno.

“Vemos que no hay garantías en la discusión; hay una presión enorme del gobierno nacional porque se apruebe a pupitrazo la reforma a la salud, que es el proyecto más importante porque se ella depende la reforma a la salud”, sostuvo.