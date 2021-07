Cuenta regresiva para que Duque sancione ley de comida chatarra

La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, firmó el oficio con el cual envió de manera oficial a la Presidencia de la República el proyecto por medio del cual se dictan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables, conocido como ‘ley comida chatarra’.

El documento fue recibido en la Casa de Nariño el pasado 22 de julio, por lo que a partir de esa fecha comenzó a correr un plazo de seis días hábiles para que el jefe de Estado firme la ley o la objete en caso de que la considere inconstitucional o inconveniente.

El representante Mauricio Toro, promotor de la iniciativa, espera que no haya más dilaciones frente a la promulgación de la misma, que busca garantizar que todos los productos ultraprocesados den información clara sobre los componentes nutricionales, como el contenido de grasa y sodio que tienen los alimentos.

