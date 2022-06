En el marco del diálogo que sostuvo con el presidente electo, Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático le hará oposición al nuevo Gobierno en el Congreso de la República.

Sin embargo, en medio de la conversación, Uribe le pidió a Petro que tuvieran un canal de interlocución permanente durante toda su administración.

“Le dije que tuviéramos un canal de interlocución permanente. Yo no lo molestaré mucho, lo que tengamos que apoyar, lo haremos; cuente con una oposición razonable siempre teniendo canales de diálogo”, sostuvo.

“En temas que podamos hacer acuerdos, bien, pero en el ejercicio de la oposición yo quiero que como oposición y por mi responsabilidad, hacerlo de manera argumental respetuosa, para cuidar el canal de diálogo directamente con el presidente y el canal de diálogo que tendrán los congresistas con los ministros”, añadió.

“En muchos temas se buscará presentar alternativas y en aquellos temas como fuerza de oposición. De mi parte, tiene que haber respeto y argumentos para alimentar la apertura permanente de un canal de diálogo con el señor presidente y mis compañeros con las bancadas y los ministros”, añadió.

El exmandatario afirmó que se trató de una reunión cordial, en la que hubo disposición de escuchar de las partes.

“Él estuvo con mucha disponibilidad democrática, yo no había tenido la oportunidad de estar en una reunión así con el presidente Petro”, manifestó.

El encuentro también sirvió para hablar del denominado perdón social, sobre lo cual no ahondaron mucho. “Yo le pregunté cómo es eso del perdón social, pero le dije a mí exclúyame de eso, a mí como expresidente no me luce”, dijo.

“Se creó una gran controversia dentro de nuestro partido y le dije al padre de Roux que se cometió una injusticia porque mientras los señores de las Farc pueden ir al Congreso, el colombiano que se robó una bicicleta y lo condenaron no lo pueden elegir y esos son problemas reales de la sociedad colombiana”, sostuvo.

La paz también fue un tema de conversación entre Uribe y Petro. “Él dice que quiere una paz integral, nosotros nunca nos opusimos a la paz, pero no hablamos de diálogos, sino que él habló de la paz integral total”, manifestó.

“Al bien preciado de la paz nadie se le opone, pero yo también le hablé de la protección de las Fuerzas Militares”, añadió.

Uribe recordó que cuando el 'NO' ganó el plebiscito, se trató de construir un pacto con los del 'SÍ' para modificar los acuerdos de paz dejando claro que jamás estuvieron en contra de que Colombia alcance la paz.