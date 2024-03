Una fuerte discusión se presentó en la plenaria del Senado por las intimidaciones que han venido recibiendo los integrantes de la Comisión Séptima, por las posiciones que han adoptado sobre la reforma a la salud.

El senador Miguel Ángel Pinto, uno de los congresistas que firmó la ponencia negativa, culpó a legisladores del Pacto Histórico de estas amenazas. Según Pinto, Wilson Arias y María José Pizarro les están “echando la gente encima”, por oponerse al proyecto que impulsa el Gobierno.

“Aquí es donde empiezan los ataques. El senador Wilson Arias nos señala de ser representantes de EPS por estar pidiendo el archivo de esta reforma, nos señala de defender a la oligarquía y a los monopolios, nos señala de haber recibido recursos de empresas vinculadas con el sector salud y que por esa razón muchos serán recusados”, manifestó.

“Allá veremos en la Comisión de dónde salieron los aportes suyos de las empresas de Ibagué, dueños de avionetas que tienen los mejores aviones ambulancias vinculadas al sector”, indicó.

Cuestionó también a María José Pizarro por un pronunciamiento que hizo en su cuenta de X en el que insinúa que los congresistas que se declararon impedidos para votar la reforma deberían ser investigados por la Comisión de Ética, porque estarían representando algunos intereses de sectores relacionados con la salud.

“Senadora María José, si lo que usted pretende es echarnos la opinión encima, eso es lo de menos, a eso vinimos al Congreso y unos estarán con nosotros y otros no, pero lo que usted nos está echando encima es un grupo de desadaptados, de sicarios”, afirmó Pinto.

Dijo que estos señalamientos buscan poner como enemigos de la sociedad a quienes firmaron la ponencia de archivo. “En manos de estos senadores que hoy nos pretenden echar la gente encima, dejamos la constancia de nuestras vidas, de los ochos senadores, en la presencia del señor ministro de Defensa y del Director Nacional de la Policía y del senador Name, que ha estado presto a colaborar y a defender a la Comisión Séptima”, enfatizó.

María José Pizarro y Wilson Arias responden

Tras estos señalamientos, los congresistas Pizarro y Arias respondieron. En primer término, la senadora María José Pizarro dijo que no está “echándole encima” a nadie por hacer planteamientos en torno a los impedimentos que se han radicado.

“Porque uno plantee una pregunta no se puede señalar que uno está tirándole a alguien encima, yo no le tiro a nadie encima, a ninguno de los miembros de este Senado, fueron los propios senadores los que se declararon impedidos”, explicó.

El senador Wilson Arias afirmó que la acusación de Pinto es “ruin”, porque nunca estaría detrás de unas amenazas contra sus compañeros en el Senado. “No acepto ese señalamiento, no es mi comportamiento, no es mi talante, por el contrario he protegido en lo que ha sido posible a mis contradictores”, dijo.

Los senadores que firmaron la ponencia de archivo volvieron a insistirle a la mesa directiva de la Comisión Séptima que cite cuanto antes la sesión para tomar una decisión sobre el proyecto de reforma a la salud.