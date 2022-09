Inició la agenda del presidente Gustavo Petro en Nueva York, EE.UU., desde donde hizo su primera defensa sobre la paz total que se podría dar con las disidencias de las Farc, al igual que la posibilidad de que Iván Márquez pueda tener una nueva oportunidad de negociar con el Gobierno.

“La paz siempre será criticada. No he escuchado, en algún momento de la historia de Colombia, en donde no se critique la paz, y yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra. Si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, sostuvo Petro al ser cuestionado sobre los acercamientos con las disidencias.

Dicho pronunciamiento se dio desde Borough Hall Queens, en donde el presidente fue recibido por cerca de 150 colombianos con banderas, pancartas y arengas de respaldo.

Previo a este recorrido, Petro sostuvo una reunión con el secretario de las Naciones Unidas, António Guterres, con quien abordó diferentes temas, entre ellos el de la lucha contra las drogas.

“Le expresé el fracaso absoluto de la política de guerra contra las drogas”, dijo el presidente al referirse también a las cifras que ha dejado dicha política a lo largo de los años en América y el mundo.

Y añadió que “hay millones de muertos y centenares de detenidos en América Latina y Estados Unidos que no son de la guerra contra las drogas, pero es un balance que sólo ha dejado como beneficiarios a organizaciones cada vez más poderosas de la mafia, que ha destruido las democracias y ha destruido la vida en el continente”.

Petro indicó que también le habló a Guterres de “la necesidad de unificar a América Latina en una postura diferente a la que hasta ahora ha tenido y de abrir los caminos de una gran discusión mundial sobre que, en lugar de invertir dineros públicos en el asesinato, la muerte, la destrucción democrática, mejor dedicarlos a la prevención para que esa juventud no tome el camino del consumo y para que no se destruyan nuestros países”.

De esta manera, el presidente se alista ahora para su intervención ante el pleno de Naciones Unidas este martes, en donde será el quinto mandatario en pronunciarse, en este caso con su llamado para tomar medidas ante la crisis climática.