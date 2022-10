Curul de Daniel Carvalho en el Congreso está en riesgo por una demanda ante el Consejo de Estado

Este jueves se confirmó que la curul del representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, estaría en riesgo por cuenta de una demanda que fue admitida en el Consejo de Estado.

Le puede interesar: Congresista contó que lleva 25 años fumando marihuana

La demanda fue presentada por Luis Humberto Guidales García que pertenece a una veeduría ciudadana. El demandante argumenta que Carvalho se postuló al Congreso de la República con el aval del partido Verde Oxígeno con cerca de 37.000 votos.

No obstante, Guidales argumenta que su elección no es válida porque el 16 de julio, en una asamblea general del Partido Verde Oxígeno fue expulsado por que colectividad, en cabeza de Ingrid Betancourt, argumentó que no defendía los ideales del partido.

Se cuestiona que se haya posesionado con el aval de un partido del cual fue expulsado cuatro días antes del 20 de julio, día en el que recibió su credencial como congresista de la República.

Por estas razones, el demandante pide que se declare la nulidad parcial del acto administrativo que avaló la elección de Daniel Carvalho como representante a la Cámara por Antioquia.

El demandante señala que existe una doble militancia, la cual está expresamente prohibida por la ley. “(…) los candidatos que resulten electos deberán pertenecer al partido que los inscribió mientras ostenten la investidura. Es decir, como requisito para ostentar la investidura como miembro de una corporación pública, el candidato electo debe pertenecer al partido que lo inscribió”, cita el demandante.

En días pasados, Carvalho, habló en contra de la estigmatización que hay sobre el consumo de drogas y sentó su posición a favor de regular y reveló que fuma marihuana hace 25 años, generando una gran controversia en ciertos sectores políticos.

Le puede interesar: "El ladrón juzga por su condición": Francia Márquez contra Pacho Santos por criticar fiesta sabrosa

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como Ingeniero Civil con las mejores notas. Graduarme de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información”, dijo Carvalho, en medio de la fuerte discusión que vive la Cámara.