Daniel Quintero podría hacer campaña contra revocatoria pero con recursos propios: MOE

Barrios precisó que "esta completamente prohibido utilizar recursos de la alcaldía o de la gobernación, dependiendo el caso para esa defensa, amenazar a los funcionarios públicos frente a la postura que adopten en torno a esa rendición de cuentas que tienen que hacer los alcaldes o gobernadores de turno".

Además, explicó que no se pueden utilizar los bienes y servicios de la Alcaldía para conseguir recursos para financiar la rendición de cuentas que finalmente, mostrará los resultados en las urnas.

Vea también: Dilian Francisca Toro no será candidata presidencial

Claudia López

La directora de la Misión de Observación Electoral expresó que los alcaldes, gobernadores y presidentes de la República no pueden participar abiertamente en política, e indicó que deben garantizar el ambiente de igualdad para todos los candidatos a cargos de elección popular.

"Los funcionarios públicos no pueden participar en las controversias políticas, no pueden participar en campañas políticas y uno de los objetivos de la ley que así lo prohíbe es que no se pongan bienes y servicios del Estado para acompañar campañas o propuestas políticas o ideológicas", señaló Barrios.

Insistió que, con referencia a lo que ocurrió con los trinos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, será la Procuraduría General de la Nación la que defina si o no participó en política y, de ser así, habrían sanciones en su contra.

"La alcaldesa como los demás funcionarios, deben cumplir la ley", dijo.