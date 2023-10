Daniel Quintero responde si quiere ser el candidato de Petro en 2026 

Daniel Quintero Calle causó una dura controversia en el país, por su decisión de renunciar a la Alcaldía de Medellín en medio de la actual contienda electoral.

Entre los argumentos de su dimisión, Quintero dijo que así quiere enfrentar a la “rancia” clase política del país.

En diálogo con Voces RCN el viernes 29 de septiembre, en la antesala de su renuncia, además respondió si busca ser el candidato del presidente Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2026.

Daniel Quintero dijo que de momento se dedicará a entender el significado de la llamada “ausencia de poder”, luego de haber abandonado la Alcaldía de Medellín.

“Lo que sigue es un periodo de ausencia del poder porque tanto poder cierto tiempo hace daño. He tratado de no creerme el cuento de que uno es alcalde. No, uno tiene el cargo de alcalde, pero eso es más una responsabilidad que otra cosa”, dijo.

Además, aceptó que como alcalde –como cualquier ser humano– pudo haber cometido varios errores en la administración de la ciudad.

“Hay que reconocer que siendo alcalde se es humano y se puede equivocar. Por eso ahora serán los ciudadanos quiénes decidan qué futuro quieren para la ciudad. La Biblia dice que es Dios quien pone o quita gobernantes. Será entonces Dios y la gente los que decidan cuál es el gobernante que debe estar en Medellín”, agregó.