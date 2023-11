Danilo Rueda califica de "indispensable" hablar con el narcotráfico para lograr la "paz total"

El presidente Gustavo Petro busca oxigenar su política de paz total y lo hizo sacando del Gobierno a Danilo Rueda, sustituyéndolo por Otty Patiño, el hombre que está también al frente de la negociación con el ELN. El ahora ex funcionario confirmó que días antes de su retiro estaba adelantando contactos con el "Clan del Golfo".

Sobre su intempestiva salida del Ejecutivo, Rueda dijo que como ha pasado con otros ministros, se enteró por la cuenta de X del mandatario, sin embargo, dijo que ya se había hablado del tema en reunión con Petro.

"Considero que, por supuesto, como cualquier humano cometí errores que son perfectibles, pero la misión, el objetivo, estaba claro y se ha desarrollado de cara a quienes continúan padeciendo las violencias armadas", dijo Danilo al diario el EL TIEMPO.

Aunque dijo que no siente decepción sobre su salida del cargo, "tengo la frustración de no haber logrado cosas que están por darse. Estamos en conversaciones cuando antes no había nada".

Confirmó que al margen del proceso de paz que se construye con el ELN y con los acercamientos tropezados con las disidencias de las FARC, su oficina también adelantaba acercamientos con el "Clan del Golfo".

"Hay que dialogar con los narcotraficantes y con todos los armados ilegales para su tránsito al Estado de derecho. Claro, en el marco constitucional y legal, sin ninguna concesión en esos aspectos", agregó y reiteró que el Gobierno "jamás se ha planteado o aceptado, a la persecución judicial de la Fiscalía ni a la acción de la Fuerza Pública".

Calificó de "indispensable" hablar con el narcotráfico: "Si hoy no se habla con todos los grupos armados para lograr el cese de las economías ilegales, difícilmente se va a lograr la paz".

Sobre los acercamientos con estructuras del narcotráfico, Rueda dijo que "siempre iba con testigos y esos testigos pueden dar fe de la disposición de esas organizaciones a la paz. Eran contactos tanto con el ‘clan del Golfo’ como con la minería ilegal y otras manifestaciones criminales".

"Alcanzamos a conversar sobre desescalamiento en cinco territorios sobre la base del cese de la violencia, respeto al medioambiente y transformación de economías ilícitas", agregó en la entrevista.

Frente a la labor que continuará Otty Patiño como Alto Comisionado de Paz añadió que "seguirá la labor. Y seguro que la hará muy bien. Esto no es un asunto personal, esto es un tema de país".