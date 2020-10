"Dar aviso no es pedir permiso": Mininterior sobre protocolo para protesta social

La ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que el “protocolo a corto plazo” que se creó para atender las protestas que se desarrollen en el país, no fue un inventó del Gobierno Nacional.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria señaló que esta directriz emitida por parte del Gobierno en las últimas horas, atendió los requerimientos solicitados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento de la sentencia emitida por esa corporación judicial.

“Es un protocolo urgente para que las manifestaciones no se 'salgan de madre' y no tengamos el desastre que tuvimos en septiembre pasado con esos muertos y no tengamos el desastre de no estar prevenidos con suficiente tiempo para proteger a los que marchan pacíficamente”, indicó Arango.

También puede leer: Alístese para los recorridos con fantasmas en el centro de Bogotá

La ministra aseguró que el protocolo plantea que los organizadores de las marchas avisen sobre las protestas pacificas que se vayan a desarrollar, mientras agregó que eso no significa que se tengan que pedir permiso para llevarlas a cabo.

“Dar aviso no es pedir permiso, son dos cosas distintas y la sentencia de la juez es clara, cuando dice que hay que conminar a los que protestan a velar por su seguridad, por la seguridad de terceros y respetar el derecho a la vida y a la integridad física”.