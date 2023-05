¿Dardo al Gobierno?: Uribe afirma que en algunas regiones no gobierna el Estado, sino los narcos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin mencionar a la administración de Gustavo Petro, afirmó que en algunas regiones del país, los que gobiernan son los criminales y no el Estado colombiano.

Uribe participó en el lanzamiento de la consulta popular contra la droga que impulsan algunos concejales del Centro Democrático en Bogotá, desde donde afirmó que debe haber una política más fuerte para combatir el narcotráfico.

“No puede ser que en algunas regiones de Colombia no gobierne el Estado, sino el narcotráfico, en algunas regiones de mi departamento, en algunas del Cauca, desde hace mucho rato ya no gobierna el Estado, las decisiones las toman con fusil en mano, con asesinato y tortura, las hacen cumplir los narcoterroristas, eso no puede seguir, esa es la división cruel del país. En el Catatumbo, desde hace muy rato, no gobierna el Estado colombiano, gobiernan los terroristas”, sostuvo.

Uribe mostró preocupación por la propuesta de paz total que está impulsando el presidente Gustavo Petro, porque si no se le pone freno al narcotráfico, los criminales seguirán creciendo.

“El presidente Petro inició la 'paz total', pero yo tengo un temor, que mientras haya este negocio criminal, no va a haber paz, porque ahí le dieron en el gobierno Santos, violando el resultado del plebiscito, le dieron indulto a un poco de bandidos y no hubo paz. Desmovilizaron a 11.000 personas y hay más de 20.000 alzados en armas, eso no fue acuerdo de paz. Puede pasar que firmen un acuerdo con algunos, pero si sigue el negocio, eso reproduce los criminales”, indicó.

El líder del Centro Democrático cuestionó que en el Congreso se esté aprobando un proyecto para legalizar el uso recreativo de la marihuana, diciendo que la regularización de la droga afecta por completo las libertades ciudadanas.

“La droga va a llevar al consumidor a un estado tal de degradación, que terminan como habitantes de la calle, convertidos en unos entes, la droga aliena, la droga saca al individuo de su ser, la droga no es camino de libertad, es camino de esclavitud, lo que indica que un ser humano es libre es su capacidad de tomar decisiones, la droga evita que el ser humano tome decisiones racionalmente”, manifestó.

Tras entregar estos argumentos, Uribe firmó la consulta popular contra la droga, cuyos organizadores esperan recoger más de dos millones de apoyos en todo el territorio nacional.